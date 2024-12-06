2025年3月18日、19日に東京で開催されるアメリカ・メジャーリーグのシーズン開幕シリーズ「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」のロサンゼルス・ドジャースvsシカゴ・カブス戦のチケット先行販売がきょう6日午後6時にいよいよスタートする。大谷翔平選手と山本由伸選手が所属するドジャースと、鈴木誠也選手と今永昇太選手が所属するカブスが日本で激突するという事で、激しいチケット争奪戦が予想されている。きょう午後6