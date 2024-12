イーロン・マスク氏が保有するAI企業・xAIはアメリカ・テネシー州メンフィスに独自のデータセンターを保有しています。地元のグレーター・メンフィス商工会議所は2024年12月4日に、xAIがデータセンターを拡張することを計画中であることを明らかにしました。xAI Memphis Announces Expansion Of Supercomputer with Addition Of Tech Companies In Digital Delta - Greater Memphis Chamberhttps://memphischamber.com/blog/genera