通貨オプションリスクリバーサル ドル円1.15-1.83円コールオーバー ユーロ円1.55-2.04円コールオーバー ポンド円1.76-2.58円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格