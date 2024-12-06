年金制度改革案についてです。5年に1度見直しが行われる年金制度。TOSの梅田雄一郎記者が詳しく解説します。 ◆TOS梅田雄一郎記者今回は、厚生労働省で行われている議論の中で2つの制度改革案について注目してみました。 進む年金制度改革案 その一つが「在職老齢年金制度」についてです。こちらは年金を受け取りながらも働いていて収入のある人が対象の制度で、年金と給料の合計が一月に50万円を超えると、年金