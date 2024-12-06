【「ONE PIECE」チョイ見せ！ 第1133話】 12月6日 公開 マンガ「ONE PIECE」公式サイトにて、「週刊少年ジャンプ新年2号」に掲載予定の「ONE PIECE」第1133話の「チョイ見せ！」が12月6日に公開された。 公開された「チョイ見せ！」では、最新話となる第1133話の1ページを読むことができる。オハラとニコ・ロビンの真実が歪められた噂として広まる場面が描かれている。