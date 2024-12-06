■TOMORROW X TOGETHERヨンジュン、モンクレール×パームエンジェルスのコラボアイテムを着用して登場 【動画】『GQ NIGHT』に出席したヨンジュン（TOMORROW X TOGETHER） TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、12月5日に韓国で行われた、ファッション雑誌『GQ KOREA』のイベント『2024 GQ NIGHT』に出席した。 ヨンジュンは、世界中で大ブームを巻