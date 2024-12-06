日本ハム・田中正義投手（３０）が６日、北海道・北広島市内にある球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季の年俸３６００万円（推定）から「ちょうど２倍にしていただきました」と７２００万円で提示を受け、サインした。ソフトバンクから移籍２年目の今季は自己最多５３試合に登板。２年連続で２０セーブに乗せ、防御率２・１７で４勝４敗、１２ホールドを記録した。「『まずは一年間、おつかれさま』と言っていただいて『まだ