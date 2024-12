【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「今年はみんなと一緒にこのステージに立つことができてうれしい」(SEVENTEEN・S.COUPS) SEVENTEENが、日本でのドームツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』の東京ドーム公演を12月4日・5日に開催し、2日間で約10万人を動員。加えて、5日の公演は日本全国各地の映画館にてライブビューイングが行われた。 1年ぶりの東京ドーム