米メディア『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者は5日（日本時間6日）、ドジャースで世界一に輝いた大谷翔平投手に関する記事を掲載。激動の移籍1年目を総括した。 ■「これ以上何を望むことができる？」 ドジャースと10年総額7億ドル（約1050億円）の長期契約を結んだ大谷は、今季159試合に出場し打率.310、54本塁打、130打点、59盗塁、OPS1.036と圧巻の好成績。指名打者として本塁打と打点の二冠王を獲