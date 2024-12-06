女優の柴咲コウ（43）が、大胆に髪形を変え、ショートヘアとなった“激変”ショットを披露し、「美し過ぎます」「クールな感じでめちゃカッコいい」など、反響を呼んでいる。【映像】柴咲コウの最新ヘアスタイル&ハンコックに似てると話題の写真（複数カット）柴咲はこれまで、Instagramで「完全に浮いていた」という背中や胸元を大胆に開けた黒のドレス姿や、ランチになじみの店でそばを食べるプライベートな様子などを発