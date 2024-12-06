エアロKは、花巻〜清州線でチャーター便を運航する。花巻発は3月20日、清州発は3月23日の1往復2便を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は花巻発が3時間10分、清州発が2時間30分となる。岩手県内在住者かつ出発時点で30歳未満の人にはパスポート代金の助成も実施する。エイチ・アイ・エス（HIS）がツアー商品を販売している。■ダイヤRF花巻（19：10）〜清州（22：30）／3月20日RF清州（16：00）〜花巻（18