エミレーツ航空は、ドバイ〜ウィーン線に新仕様のボーイング777-300ER型機の投入を、2025年1月3日から開始する。新仕様のボーイング777-300ER型機には、新設するプレミアムエコノミークラスを「2-4-2」配列で24席、ビジネスクラスの座席をエアバスA380型機同様に刷新して「1-2-1」配列で38席を配置し、軽食を提供する小さなバーも設置する。エコノミークラスは256席を備える。1日2往復のうち、対象となるのはEK125/126便。これによ