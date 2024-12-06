東邦ガスが、実証実験を続けてきたトラウトサーモンの陸上養殖を、事業として本格的にスタートさせました。 【写真を見る】東邦ガスが「サーモン養殖」を本格スタート ガス製造過程で生じる冷たい海水を活用 水槽も増設 トラウトサーモンの養殖は、東邦ガスが愛知県知多市の工場内でガスの製造過程で生じる冷たい海水を活用して5年前から続けてきました。 ことし11月に水槽が5つ増設され、容量が