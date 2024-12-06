12月20日（金）夜8時30分より、韓国を代表する年末恒例の超大型音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』がABEMAにて日韓同時・国内独占無料生中継することが分かった。【映像】過去の『ミュージックバンク』『KBS歌謡祭』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。ABEMAにて12月