「ポタフェス 2024 冬 秋葉原」メインビジュアル 12月14日～15日に東京・秋葉原で開催される展示試聴イベント「ポタフェス 2024 冬 秋葉原」の会場レイアウトやメインビジュアル、注目の展示製品などが発表された。展示品では、e☆イヤホン・ラボのアナログポータブルアンプ「Riccia(リシア)」やアシダ音響のイヤフォン「ASHIDAVOX EA-AS1」などが登場する。 イベントは、ベルサール秋葉原のB1F～2