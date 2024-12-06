¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©·Ù¤ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Ê¤É¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï£¹·î¤Ï£¸·ï¡¢£±£°·î¤Ï£±£¶·ï¤ÈµÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ãæ¤Ç¤â·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ëº¾µ½¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¶¤ÎÂáÊá¾õ¤òÁ÷¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤êµ¶¤Î·Ù»¡¼êÄ¢¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¼êË¡¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹­Åç±Ø¤Ç¤Ï¹­ÅçÆî½ð¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Ê¤É¤ÎÌó£²£°¿Í¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Á¥é¥·£³