「グッド！いちおし」きょうのテーマは、「天才仏師運慶横須賀の貴重な仏像！」です。国内に30体ほどしか現存しない運慶の仏像が5体そろった企画展が開催中です。＃グッド！いちおし（「グッド！モーニング」2024年12月6日放送分より）