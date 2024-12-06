再開発が進む札幌市中央区のＪＲ桑園駅周辺に、レストランなどが完備された新たな交流拠点施設がオープンしました。「エア・ウォーターの森、開設いたします」桑園地区に誕生したのは、産業ガスなどを製造する「エア・ウォーター」の研究開発施設です。地上４階建てで、２階から上は大学やパートナー企業など２０以上の研究機関が拠点を構え、外部の企業なども利用できるコワーキ