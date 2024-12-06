お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史（54歳）が、12月5日に放送されたラジオ番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。ダウンタウン・松本人志のいないM-1グランプリについて「どうなるのか」と語った。番組冒頭、「M-1グランプリ」の決勝の話題となり、先日ラジオにゲスト出演したトム・ブラウンを含め9組のコンビ名が読み上げられた。ナインティナイン・岡村隆史が「松本さんのいない『M-1