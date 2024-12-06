いわゆる「年収の壁」をめぐり厚生労働省は、パート労働者の社会保険料の企業負担を増やせる特例の対象を「年収156万円未満」とする方向だ。現在、パートなど短時間で働く人は従業員51人以上の企業で、週20時間以上働き、年収約106万円以上を受け取ると、厚生年金に加入し保険料を払う必要がある。このため、年収106万円から手取りが減るため、「働き控え」の要因と指摘されている。この対策で、厚労省は、「106万円の壁」を撤廃す