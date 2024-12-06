アフリカ中部・コンゴ民主共和国で、インフルエンザに似た症状の原因不明の病気が広がっている問題で、保健当局はこれまでに79人の死亡が確認されたと発表しました。呼吸器系疾患のようにみられるものの、感染源や感染経路は調査中だとし、警戒を呼びかけています。アフリカ疾病対策センターは、「専門家がサンプル調査を進めており、48時間以内に詳細が明らかになるはずだ」としています。