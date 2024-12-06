¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡Ä£¤¬¡¢ÁÜºº°÷¤¬¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ë¤è¤ë¶¯Åð¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÁÜºº¼êË¡¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁÜºº°÷¤¬²Í¶õ¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤ò»È¤Ã¤ÆSNS¤Î¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ë±þÊç¤·¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤­¤ëÁ°¤Ë¼Â¹ÔÌò¤Ê¤É¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É