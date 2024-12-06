5Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Ç¶õ¤­´Ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¤´¤ßÂÞ¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤¬¡¢»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ÎÂ­¤ò¼Ö¤Ç¤Ò¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶õ¤­´ÌÆþ¤Ã¤¿¤´¤ßÂÞ¤òÅð¤â¤¦¤È¡Ä»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ÎÂ­¤ò¼Ö¤Ç¤Ò¤¤¤¿µ¿¤¤¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê57¡Ë¤òÂáÊá ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ËÒ»Ô¤Ë½»¤àÃæ¹ñÀÒ¤ÇÌµ¿¦¤ÎÍûÎþ¹çÍÆµ¿¼Ô57ºÐ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍûÍÆµ¿¼Ô¤Ï5ÆüÄ«¡¢¾®ËÒ»Ô¤Î¤´¤ß½¸ÀÑ¾ì¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¶õ¤­´Ì¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤´¤ßÂÞ¤ò¼Ö¤ËÀÑ¤ó¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·