■「みなさんのおかげで受賞出来ましたいつも本当にありがとね」(神宮寺勇太/Number_i) 【動画&画像多数】圧倒的オーラを放つNumber_iのフォーマルブラック衣装姿 Number_iの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太が「GQ MEN OF THE YEAR 2024」授賞式に登壇した。 「GQ MEN OF THE YEAR 2024」はメンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』による、ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍を見せた人々を称える