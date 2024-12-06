¥­¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡ÖÉ¹·ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡ÖÉ¹·ë »³·Á»º¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¡¢¡ÖÆ± Ê¡²¬»º¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤ò2024Ç¯12·î3Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¹¤Ã¤­¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²Ì¼Â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢Åßµ¨¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅßµ¨¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÉ¹·ë »³·Á»º¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢½Ï¤·¤¿¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê²ÌÆù¤ò»×¤ï¤»¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤Ç¡¢¥¸¥å¡¼¥·