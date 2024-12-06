Hiroko Hamada¡ÎÅìµþ£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£³£µ£³±ß£°£±Á¬°Â¤Î£³Ëü£¹£°£´£²±ß£µ£¹Á¬¤È¡¢È¿Íî¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ËÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬½Ð¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤­·Ñ¤®¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬ÆðÄ´¤À¤Ã¤¿¡££±£±·îÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î¸øÉ½¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÎÇä¤ê¤â½Ð¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£´±ß°Â¤È¾®Éý°Â¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ë²¼¤²Éý¤ò¹­¤²¤¿¡£»Ø¿ô´óÍ¿ÅÙ¤ÎÂç¤­¤¤¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î°ì³Ñ¤¬½Å¤·¤È