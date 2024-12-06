8Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤ÆÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÂçÀã¤Î¶²¤ì¡£É÷¤â¶¯¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÌÔ¿áÀã¤ä¿á¤­¤À¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Î»³ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ½±Û¤¨¤Î¼Ö¤ÏÅß¤ÎÁõÈ÷¤ò¡£ÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë´ØÅì¤âÅß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£8Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤ÆÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ëÂçÀã¡¦ÌÔ¿áÀã¤Î¶²¤ì6Æü(¶â)Ìë¤«¤é8Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬