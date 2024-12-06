Âç³ØÀ¸¤¬ºî¤Ã¤¿ËÜ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢ËÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¶âÂô»Ô¤ÎÀÐÀî¸©Î©¿Þ½ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶âÂôÈþ½Ñ¹©·ÝÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿ËÜ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖZine Project¡×¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Ç13²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Á¤äÄÖ¤¸Êý¤Ê¤É³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ­¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ ¸©Î©¿Þ½ñ´Û¤Ë¤ÏÈÎÇä³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì²ñ¾ì¤ËÊÂ¤ó¤À70