¹ñ²ñ¤Ç¤Ï»²µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®¾ÂµÄ°÷¤Ï¡¢À¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤ò¤á¤°¤ë¼«Ì±ÅÞ°Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÍ×ÇÛÎ¸»Ù½Ð¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÎã³°µ¬Äê¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ´¤±·ê¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¾®¾Â¹ªµÄ°÷¡ÖÍ×ÇÛÎ¸»Ù½Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¹¤¤¤Æ¤â²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í×ÇÛÎ¸»Ù½Ð¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¡×ÀÐÇË¼óÁê¡Ö¤´¤¯