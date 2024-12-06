¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRAI¡ÇS¡×¤«¤é¥À¥¤¥­¥ã¥¹¥ÈÀ½1/43¥¹¥±¡¼¥ë(Ìó11.5cm)¡¢¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É (AZSH21) 2023 ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾ (502)¤ÈÀÅ²¬¸©·Ù»¡½ê³í½ðÃÏ°è·Ù¤é¼ÖÎ¾ (À¶1)¤ò2024Ç¯12·î6Æü¤è¤êÄ¾±ÄÅ¹¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼HIKO7¡×µÚ¤ÓÁ´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡£ RAI 釻S¡Ö 1/43 ¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É (AZSH21) 2023¡×  Ì¾¾Î¡§1/43 ¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó