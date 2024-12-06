¥×¥íÌîµåÃæÆü¡¢À¾Éð¡¢ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ³ÚÅ·´ÆÆÄ¤ÎÅÄÈø°Â»Ö»á¡Ê70¡Ë¤¬2024Ç¯12·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Îµî½¢¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï³ÍÆÀ¸«Á÷¤êÊý¿Ë ÅÄÃæ¤Ï11·î24Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó³ÚÅ·¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÍèµ¨¤Ï¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¤Þ¤À²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤¬¡¢º£¤Ï¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ