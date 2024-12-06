Shariq Khan[£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £¶Æü¥¢¥¸¥¢»þ´Ö½øÈ×¤Î¸¶ÌýÀèÊª¤Ï²¼Íî¡£ÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡Ê£Ï£Ð£Å£Ã¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤ÎÈó²ÃÌÁ»ºÌý¹ñ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö£Ï£Ð£Å£Ã¥×¥é¥¹¡×¤¬¼«¼ç¸º»º½Ì¾®¤ò±ä´ü¤·¡¢¶¨Ä´¸º»º¤ò£²£°£²£¶Ç¯Ëö¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼ûÍ×¤Î¼å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡££°£±£±£¶£Ç£Í£Ô¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£±£°»þ£±£¶Ê¬¡Ë»þÅÀ¤Ç¡¢ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤Ï£°¡¥£°£¹¥É¥ë¡Ê£°¡¥£±¡ó¡Ë°Â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£·£²¥É¥ë¡£ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª¤Ï£°¡¥£°£´¥É¥ë¡Ê£°¡¥£±