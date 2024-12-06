Mike SpectorAllison LampertDavid Shepardson[£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï£µÆü¡¢¹Ò¶õµ¡Âç¼ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤¬£²ÅÙ¤Î¡Ö£·£³£·£Í£Á£Ø¡×ÄÆÍî»ö¸Î¤ò½ä¤ê¹ç°Õ¤·¤¿»ÊË¡¼è°ú¤òÇ§¤á¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹ç°Õ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¿ÍÍÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ò¹à¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£··î¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤È£±£¹Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿ÄÆÍî»ö¸Î¤ò½ä¤êº¾µ½ºá¤òÇ§¤á¡¢È³¶â¤ò»ÙÊ§¤¦»ÊË¡¼è°ú¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£°ÂÁ´¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½ç¼é¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¶¯²½¤Ø¤Î»Ù