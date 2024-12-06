ÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤Ï2025Ç¯½Õ¤âÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬³ô¼°²ñ¼ÒÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¡Ö¿©ÉÊ¼çÍ×195¼Ò¡×²Á³Ê²þÄêÆ°¸þÄ´ºº¡Ê2024Ç¯12·î¡¿2025Ç¯¡Ë¡×¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼çÍ×¤Ê¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼195¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢²ÈÄíÍÑ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿2025Ç¯¤Î°û¿©ÎÁÉÊÃÍ¾å¤²¤Ï3933ÉÊÌÜ¤ò¿ô¤¨¡¢2025Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡Ö¼òÎà¡¦°ûÎÁ¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥ó¡×¤Ç1000ÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¿©ÉÊÊ¬ÌîÊÌ¤ÎÃÍ¾å¤²ÉÊÌÜ¿ôÆ±¼Ò