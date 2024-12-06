£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡Ö£Á£Í£µ£·£°¡×¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥»¥¤»á¤¬¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤â¡Ö£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï£Æ£Á¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÊó¤¸