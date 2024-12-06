¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ì±¼çÅª¤Ë»ä¤ËÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï£µÇ¯´Ö¤ÎÇ¤Ì³¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤ì¤ò´°Á´¤Ë¿ë¹Ô¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿/Benoit Tessier/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¶ì¶­¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥Ë¥¨¼óÁêÎ¨¤¤¤ëÆâ³Õ¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬£´Æü¤Ë²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤Ï£µÆü¡¢¥Æ¥ì¥Ó±éÀâ¤Ç¿ôÆü°ÊÆâ¤Ë¿·¼óÁê¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿·¤¿¤Ê¼óÁê¤òÁª¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¿¼¹ï²½¤¹¤ëÀ¯¼£´íµ¡¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤Ë¤Ï