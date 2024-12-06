Èó¹Ô¾¯Ç¯¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»¥ËÚ¾¯Ç¯´ÕÊÌ½ê¡×¤Ç¡¢ÈÈºá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Î´í¸±À­¤òÅÁ¤¨¤ë¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆ»·ÙËÜÉô¾¯Ç¯²Ý¾±»Ê¾­±û·ÙÉôÊä¡Ë¡ÖÁê¼ê¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×»¥ËÚ¾¯Ç¯´ÕÊÌ½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢Æþ½ê¼Ô¤¬¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Î´í¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¹â³Û¤ÊÊó½·¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢±þÊç¤·¤¿¿Í¤ò¶¯Åð¤Ê¤É¤Î¶§°­ÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡ÊÆ»·ÙËÜÉô¾¯Ç¯²Ý¾±»Ê¾­±û·ÙÉôÊä¡Ë