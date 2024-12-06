全日本空輸（ANA）は、特別デザイン機「EXPO2025 ANA JET」（ボーイング737-800型機、機体記号：JA58AN）を12月12日に就航する。2025年4月に開幕する、大阪・関西万博の開催を記念したもので、「万博をイメージしたカラー（赤・青・グレー）」と「ANAコーポレートカラー（モヒカンブルー、トリトンブルー）」を流線型に融合させ、風に乗って未来へ向けて飛び立つことを想起させるデザインとしている。ANAウイングスが国内線で運航