◆【おしごとストーリー】コーヒーの2050年問題にも取り組み中！「ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインハーフ」に関わる人隠れたロングセラーや、実は社員に人気…。“中の人”だからこそ知る、名品たちの秘密や魅力を編集部がインタビューしていく「おしごとストーリー」。今回は、ソリュブルコーヒー（インスタントコーヒー）として初となる“カフェインハーフ”タイプが2024年11月20日（水）に発売されたことでも話題の「ネ