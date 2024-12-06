岡山県は、令和7年度の岡山県立中学校と岡山県立中等教育学校の入学者選抜の志願者数をきょう（6日）発表しました。 県立岡山操山中学校（募集定員）120人（志願者数）372人（募集定員に対する比率）3.1（前年度比率）2.9 県立倉敷天城中学校（募集定員）120人（志願者数）287人（募集定員に対する比率）2.4（前年度比率）2.3 県立津山中学校（募集定員）80人（志願者数）120人（募集定員に対する比率）1