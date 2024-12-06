動画配信サービより、2024年の人気作品ランキングが発表された。海外ドラマ部門では、「ウォーキング・デッド:ザ・ワンズ・フー・リブ」が第1位となっている。 5位には「テイルズ・オブ・ザ・ウォーキング・デッド」、8位には「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン シーズン2 -キャロルの書-」がランクイン。「ウォーキング・デッド」シリーズの人気を改めて見せつけた。