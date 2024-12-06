タレントの長嶋一茂が６日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。番組では、９月に長嶋が愛知県・名古屋市の藤田医科大学ばんたね病院で受けた「人工股関節置換術」を特集。スタジオには手術を担当した最先端技術を取り入れた人工関節置換術を年間約２５０件施す「ばんたね病院」の金治有彦教授が生出演した。番組では手術に密着したＶＴＲを放送。映像