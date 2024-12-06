雲南省で交通インフラの建設急ピッチ  【新華社昆明12月6日】中国雲南省では最近、三清高速道路（曲靖市三宝−昆明市清水）や宣富高速道路（曲靖市宣威−曲靖市富源県）、渝昆高速鉄道（重慶市−雲南省昆明市）雲南区間など多くの交通インフラの建設が急ピッチで進んでいる。完成後は省内各地の交通が大幅に改善される。 