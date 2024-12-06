自由に打ち、ファンを魅了する。そんな人気女流雀士が大輪を咲かせて見せた。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」12月5日の第2試合。EX風林火山・二階堂瑠美（連盟）が役満・四暗刻を成就。リーグ約1年半ぶりの出来事に、ファンは大いに熱狂した。【映像】ついに出た！瑠美、役満成就の瞬間東2局、親番の瑠美は8巡目にドラ表示牌の7筒を暗刻にすると「四暗刻にする」と決意した。ファンは「きたぞ！！！」「やば」「そろ