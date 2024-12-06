スターバックス コーヒー ジャパンが、2025年1月23日より、環境に配慮したバイオマス素材のストローの提供を開始する。このストローは、植物由来の生分解性バイオポリマー「Green Planet®」を使用しており、飲み心地の良さと環境負荷低減を両立させた新しい選択肢となる。スターバックスは、自然の恵みであるコーヒーを育む地球に対し、事業活動において環境負荷低減につながる取り組みを展開している。居心地の良い空間で、