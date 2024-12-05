ホームに三河を迎えバイウィーク明け初白星を目指す仙台【(C)B.LEAGUE】 「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」のB1は前節でレギュラーシーズンの約4分の1となる16試合が終了した。ここから年末年始を挟んでオールスターブレイクまで14試合を一気に消化。各地区上位同士の好カードも組まれており、優勝争いの第1関門を迎えようとしている。現在の仙台89ERSは、4