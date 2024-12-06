SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは日本地理に関するクイズです。■気になる解答は… 答えは……「静岡」でした！こちらの問題は、『一般常識一問一答.com』を参考に出題しています。サイトでは、ほかにも国語、算数、理科、社会、音楽などなど……日本人として最低限知っておきたい義務教育レベルのキーワ
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