Selena Li［香港／ロンドン５日ロイター］ - 英金融大手ＨＳＢＣは５日、一部の上級幹部を刷新する人事を発表した。ジョルジュ・エレデリー最高経営責任者（ＣＥＯ）がコスト削減と意思決定プロセス改善のために目指す組織再編の一環。グローバル・プライベートバンキング・アンド・ウェルス部門のアンナベル・スプリングＣＥＯは退任し、後任の暫定ＣＥＯとして来年１月１日付でゲイブリエル・キャステロ氏が就任する。