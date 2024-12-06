セリアは反発している。５日の取引終了後に発表した１１月度売上高で、既存店売上高が前年同月比３．５％増となり、１３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。客単価は同０．９％減と２カ月連続で前年実績を下回ったが、客数が同４．５％増と増加し牽引した。 出所：MINKABU PRESS