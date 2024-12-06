女優の吉高由里子が６日、ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演した。吉高は同局で放送中の大河ドラマ「光る君へ」で平安時代を生きた紫式部（まひろ）を主演中。番組内では「光る君へ」の撮影秘話などを紹介し、俳優・矢部太郎が演じるまひろの従者「乙丸」についてトークが展開。吉高は「本当にかわいい、癒しの矢部さん…」と話していると、突然「お、お、お方様〜」と背後から矢部が登場した。驚いた